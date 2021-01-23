Испания

Мадридцы отгрузили в ворота соперника четыре мяча.

В 20-м туре испанской ЛаЛиги Реал гостил у одного из аутсайдеров чемпионата Алавеса, который сегодня празднует 100-летний юбилей.

Мадридцы начали поединок немного вяло, однако при этом не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот. Тем не менее Алавес нашел лазейку в обороне соперника и едва не наказал на 13-ой минуте, но Агиррегабириа с выгодной позиции пробил бездарно. В ответной атаке подопечные Абелардо поплатились за расточительность. Сначала Пачеко спас команду от неминуемого гола после удара Бензема, однако уже после розыгрыша углового голкипер был бессилен. Каземиро открыл счет в матче, пробив головой после подачи с угла поля.

После забитого гола "сливочные" включили экономный режим и спокойно контролировали ход встречи, иногда владея мячом под 80 процентов игрового времени. Взорвалась мадридская команда именно тогда, когда это было нужно — перед перерывом. Сначала Васкес, Азар и Бензема соорудили красивый гол, сделав счет 2:0 в свою пользу. А через три минуты Азар забил свой второй гол в нынешнем чемпионате, воспользовавшись магической передачей от Крооса. 3:0 в первом тайме. Игру можно было заканчивать.

Вот только подопечные Абелардо не были настроены позориться на родном стадионе в день рождения клуба. На 59-ой минуте баски сократили отставание. И сделал это один из лучших бомбардиров команды Хоселу. Хорошо знакомый украинскому болельщику Лукас Перес подал со штрафного, а Хоселу в борьбе с защитником головой пробил точно под перекладину, не оставив ни единого шанса Куртуа. 1:3.

После пропущенного гола Реал продолжал держать нити игры в своих руках, и через 10 минут забил четвертый гол, окончательно похоронив интригу в этом поединке.

Бензема получил мяч на фланге, сместился в штрафную соперника и мастерски пробил низом точно в дальний угол. Без шансов для Пачеко. 1:4.

Мадрид набирает 40 очков и продолжает гонку за Атлетико, у которого 44 балла и две игры в запасе. Через неделю подопечные Зидана на своем поле примут Леванте.

А вот у Алавеса, похоже, серьезные проблемы. Команда Абелардо балансирует над зоной вылета, и по итогам 20 тура рискует опуститься на предпоследнее место. К слову, сегодняшнее поражение стало четвертым кряду для баскского клуба. А в следующем туре их ждет испытание крепким Хетафе.

Алавес – Реал 1:4

Голы: Хоселу, 60 — Каземиро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро (Сайнс, 46) — Риоха (Перес, 46), Пина (Понс, 73), Батталья (Гарсия, 46), Агиррегабириа — Эдгар, Хоселу (Дейвенсон, 79).

Реал: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Васкес — Модрич (Иско, 77), Каземиро, Кроос — Азар (Винисиус, 63), Бензема, Асенсио (Одриосола, 77).

Предупреждения: Наварро, 10, Гарсия, 49, Лагуардия, 80, Сайнс, 85 Мендес, 90+1 — Милитао, 58, Менди, 86 Бензема, 88.