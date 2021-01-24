Испания

Наставник мадридского Атлетико оценил выступления новичка команды.

Уход уругвайского нападающего Луиса Суареса из каталонской Барселоны в конце сентября 2020 года стал одной из наиболее обсуждаемых тем в Испании в тот период. Однако своими выступлениями в мадридском Атлетико, в котором футболист решил продолжать свой путь, экс-игрок "блаугранас" неоднократно заставлял хвататься за голову преданных фанатов данного клуба.

В нынешнем сезоне на счету Суареса уже есть 18 поединков (1328 минут) за Атлетико, в которых он сумел отличиться 11-ю точными ударами и двумя результативными передачами.

Не остался в стороне от успехов своего подопечного и наставник "матрасников" Диего Симеоне, заявив во время субботней пресс-конференции, которая проходила на фоне успешной гостевой игры против Эйбара (2:1), что уругваец вносит значительный вклад в успехи его команды.

"Еще когда я разговаривал с Луисом по телефону во время трансферных переговоров, я понял, что он способен генерировать достаточно желания и энергии на футбольном поле. Наша задача, как коллектива, — помочь ему раскрыть свои сильные стороны. Взамен, мы получаем набранные с его помощью очки".

Кроме этого, главный тренер Атлетико отдельно выделил еще нескольких футболистов. Так, о Жоау Феликсе он сказал, что клуб "по-прежнему верит в его прогресс", в очередной раз подчеркнув важность данного футболиста для команды. "Мы ищем более гибкое построение для лучшего использования его возможностей, но это достаточно долгий процесс", — считает Симеоне.

Относительно Ренана Лоди, наставник "матрасников" сказал, что "ему больше приходится конкурировать с Янником Феррейрой-Карраско, чем с Марио Эрмосо за место в стартовом составе, при новой системе построения". При этом, Диего высоко ценит стремление игрока эту конкуренцию выиграть.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет в гостях у Кадиса.