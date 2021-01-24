Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Эльче и каталонская Барселона.

В матче 20-тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях у Эльче сыграет очередной поединок без своего лидера атак Лионеля Месси, который продолжает отбывать дисквалификацию.

По сравнению с игрой в финале Суперкубка Испании против баскского Атлетика (2:3), Рональд Куман провел три замены в стартовом составе своей команды: на острие атаки предсказуемо вышел Брайтвейт, место на правом фланге обороны вновь занял Мингеса, а в паре центральных защитников появился Умтити.

Эльче, после ничьи в матче против Вальядолида (2:2), также не остался в стороне от ротации: Гонсалес сменил Санчеса в центре обороны, Родригес появился в линии полузащиты вместо Мильи, а Марконе составит пару Гути в центре поля. При этом, Ригони переместится в линию атаки, в пару к Бойе.

Эльче: Бадия — Барраган, Верду, Гонсалес, Мохика — Хосан, Марконе, Гути, Родригес — Ригони, Бойе.

Запасные: Родригес, Мино, Милья, Моренте, Луизми, Лукуми, Сифуэнтес, Хосема, Джон, Барри, Салинас.



Барселона: тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба — Бускетс, де Йонг — Дембеле, Педри, Гризманн — Брайтвейт.