Команда Диего Симеоне уверенно разобралась с соперником на Ванда Метрополитано.
Атлетико - Валенсия, твиттер Атлетико
24 января 2021, 23:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Атлетико – Валенсия 3:1
Голы: Фелиш, 23, Суарес, 54, Корреа, 72 — Рачич, 11.
Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Савич, Врсалько (Лоди, 46) — Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 75), Коке, Лемар (Торрейра, 85) — Фелиш (Корреа, 62), Суарес.
Валенсия: Доменек — Гайа, Диахаби (Гильямон, 47), Габриэль, Коррейя — Черышев (Гедеш, 58), Рачич (Коиндреди, 80), Солер, Мусах (Джейсон, 79) — Вальехо (Гамейро, 79), Гомес.
Предупреждения: Врсалько, 31, Савич, 76.