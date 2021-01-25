Испания

Андалузский коллектив не намерен расставаться со своим голеадором в ближайшее время.

Как сообщает испанское издание Estadio Deportivo, лондонский Вест Хэм провел первый раунд переговоров с андалузской Севильей относительно возможности трансфера нападающего Юссефа Эн-Несири в текущий период переходов.

Стартовое предложение "молотобойцев" за 23-летнего игрока составило 33 млн евро, однако "нервионцы" ответили на него решительным отказом. При этом, источник утверждает, что Севилья все равно будет рассматривать вариант с продажей марокканца, но только следующим летом.

В свою очередь, английский клуб намерен пойти на второй заход в надежде заполучить игрока, подняв ставки сразу до 40 млн евро.

В текущем сезоне Юссеф принял участие уже в 27-и матчах (1467 минут) за свой нынешний клуб, оформив 16 результативных ударов. На данный момент, он с 12-ю голами в 19 матчах Ла Лиги делит первую строчку рейтинга лучших бомбардиров с нападающим мадридского Атлетико Луисом Суаресом.

Следующий матч, с возможным участием в нем Эн-Несири, пройдет 27 января, когда андалузский клуб на своем поле примет Валенсию.