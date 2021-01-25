Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура испанской Ла Лиги.
ЭЛЬЧЕ — БАРСЕЛОНА, GETTY IMAGES
25 января 2021, 12:52
В матче 20-го тура испанского чемпионата Барселона в гостях уверенно обыграла Эльче со счетом 2:0.
Команда Рональда Кумана провела поединок без своего лидера Лионеля Месси, который был дисквалифицирован в предыдущем матче Суперкубка Испании.
Несмотря на потерю капитана, "блаугранас" забили два безответных мяча в ворота хозяев поля. На 39-й минуте отметился Френки де Йонг, а в самой концовке встречи окончательный счет установил Рикард Пуч.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Эльче — Барселона 0:2
Голы: де Йонг, 39, Пуч, 90.
Эльче: Бадия — Барраган, Верду, Гонсалес, Мохика — Хосан, Марконе, Гути (Моренте, 74), Родригес (Нино, 82) — Ригони (Луисми, 75), Бойе.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба — Бускетс, де Йонг — Дембеле (Тринкан, 74), Педри (Пуч, 87), Гризманн — Брайтвейт.
Предупреждения: Бускетс, Гризманн.