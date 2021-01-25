Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура испанской Ла Лиги.

В матче 20-го тура испанского чемпионата Барселона в гостях уверенно обыграла Эльче со счетом 2:0.

Команда Рональда Кумана провела поединок без своего лидера Лионеля Месси, который был дисквалифицирован в предыдущем матче Суперкубка Испании.

Несмотря на потерю капитана, "блаугранас" забили два безответных мяча в ворота хозяев поля. На 39-й минуте отметился Френки де Йонг, а в самой концовке встречи окончательный счет установил Рикард Пуч.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Эльче — Барселона 0:2

Голы: де Йонг, 39, Пуч, 90.



Эльче: Бадия — Барраган, Верду, Гонсалес, Мохика — Хосан, Марконе, Гути (Моренте, 74), Родригес (Нино, 82) — Ригони (Луисми, 75), Бойе.



Барселона: тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба — Бускетс, де Йонг — Дембеле (Тринкан, 74), Педри (Пуч, 87), Гризманн — Брайтвейт.



Предупреждения: Бускетс, Гризманн.