Испания

Испанский хавбек пропустил больше двух месяцев из-за травмы.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто продолжает курс восстановления после травмы, сообщает Sport.es.

По информации источника, Роберто близок к возвращению в строй команды Рональда Кумана и имеет шанс сыграть против Атлетика в матче 21-го тура Примеры, который состоится 31 января.

28-летний испанец травмировался в поединке против Атлетико (0:1) в середине ноября, после чего пропустил ряд матчей "блаугранас".

В нынешнем сезоне Роберто провел 10 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.