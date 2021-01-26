Завершился поединок чемпионата Испании.
Атлетик - Хетафе, getty images
26 января 2021, 00:18
Атлетик после победы в Суперкубке Испании принимал на своем поле Хетафе и продолжил удачную серию.
Баски очень быстро пропустили, но после отправили в ворота соперника пять голов.
Атлетик — Хетафе 5:1
Голы: Рауль Гарсия, 12, 61, Альварес, 50, Беренгер, 75, Де Маркос, 82 — Кукурелья, 1
Атлетик: Симон — Баленсиага (Лекуэ, 66), Капа, Нуньес, Альварес - Де Маркос, Рауль Гарсия (Беренгер, 73), Дани Гарсия, Муниаин (Унаи Лопес, 80) — Венседор (Весга, 73), Уильямс (Вильялибре, 80).
Хетафе: Яньес — Ньом, Эчейта, Суарес, Джене - Максимович (Анхель Родригес, 57), Кукурелья, Арамбарри (Патрик, 83), Кубо (Ньянг, 69), Аленья — Мата (Портильо, 69).
Предупреждения: Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Венседор — Максимович, Мата, Эчейта, Джене