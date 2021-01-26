Испания

Аргентинец перебрался в Испанию.

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес перебрался в испанскую Севилью. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 32-летним хавбеком заключен на три с половиной года, до лета 2024.

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴



¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

Отметим, что за шесть сезонов в Аталанте Гомес сыграл более 250 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 71 голевой пас.

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