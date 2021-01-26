Аргентинец перебрался в Испанию.
ФК Севилья
26 января 2021, 21:28
Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес перебрался в испанскую Севилью. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 32-летним хавбеком заключен на три с половиной года, до лета 2024.
Отметим, что за шесть сезонов в Аталанте Гомес сыграл более 250 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 71 голевой пас.
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