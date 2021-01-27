Испания

"Летучие мыши" пропустили в свои ворота три безответных мяча.

Завершился поединок 1/8 финала Кубка Испании, в котором Севилья сошлась в домашнем противостоянии с Валенсией.

Уже в первой половине встречи хозяева гарантировали себе путевку в следующий этап, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Несмотря на то, что второй тайм обошелся без взятий ворот со стороны как Севильи, так и Валенсии, именно андалусийцы пробились в четвертьфинал Кубка Испании благодаря добытой разнице в первые 45 минут.

Севилья – Валенсия 3:0

Голы: Де Йонг, 20, 33, Ракитич, 38

Севилья: Буну – Навас (Рекик 67), Кунде, Серхи Гомес, Акунья – Ракитич, Гудель (Алейш Видаль 68), Хордан (Идрисси 63) – Сусо (Оливер Торрес 63), Люк Де Йонг (Эн-Несири 85), Мунир

Валенсия: Риверо – Киндрети, Санмартин, Паулиста (Эскуэрдо 52), Латорре – Ли Кан Ин, Рачич (Молина 53) – Васс, Хасон, Собрино – Бланко

Предупреждения: Акунья, Видаль, Мунир.