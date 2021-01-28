Команда Рональда Кумана добыла волевую победу над Райо Вальекано.
Райо Вальекано - Барселона, твиттер Райо Вальекано
28 января 2021, 00:02
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Райо Вальекано – Барселона 1:2
Гол: Фран Гарсия, 63 — Месси, 70, де Йонг, 80.
Райо Вальекано: Дмитриевски — Гарсия, Мартос (Иси, 84), Савельич, Магуран, Фернандес (Адвинкула, 84) – Касми (Антонин, 71), Комесанья, Кабайеро (А. Гарсия, 57), Мартин (Суарес, 71) — Трехо.
Барселона: Нето – Фирпо (Педри, 68), Ленгле, Араухо, Мингеса — Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба, 68) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси, Тринкао (Дембеле, 68).
Предупреждения: Комесанья, 10, Трехо, 55, Суарес, 89 – Дембеле, 76, Брэйтуэйт, 90.