Испания

Футболист не доволен текущей арендой.

Защитник мадридского Атлетико Неуэн Перес может пополнить ряды Кадиса на правах аренды.

По информации AS, футболист, ныне выступающий за Гранаду в аренде, недоволен отсутствием игровой практики.

В текущем сезоне на счету Переса лишь четыре матча за Гранаду в Ла Лиге, в которых он не отличался голевыми действиями.

Отметим, что Неуэн Перес — воспитанник Архентинос Хуниорс. Он перебрался в мадридский клуб в 2018 году. С тех пор поиграл за Фамаликан (23 матча, 1 гол) и Гранаду.

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