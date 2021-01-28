Футболист не доволен текущей арендой.
Неуэн Перес, getty images
28 января 2021, 15:22
Защитник мадридского Атлетико Неуэн Перес может пополнить ряды Кадиса на правах аренды.
По информации AS, футболист, ныне выступающий за Гранаду в аренде, недоволен отсутствием игровой практики.
В текущем сезоне на счету Переса лишь четыре матча за Гранаду в Ла Лиге, в которых он не отличался голевыми действиями.
Отметим, что Неуэн Перес — воспитанник Архентинос Хуниорс. Он перебрался в мадридский клуб в 2018 году. С тех пор поиграл за Фамаликан (23 матча, 1 гол) и Гранаду.
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