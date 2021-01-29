Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

В поединке 1/8 финала Кубка Испании Атлетик отправился в гости к Алькояно, выступающем в Сегунде Б.

Несмотря на то, что баски имели статус безоговорочного фаворита, этот матч не стал для них легкой прогулкой.

Перед перерывом футболисты Алькояно минимально вели в счете, но уже во второй половине встречи Атлетику удалось изменить ситуацию и пробиться в следующий раунд турнира.



Алькояно — Атлетик 1:2

Голы: Карбонель, 39 — Вильялибре, 53, Уильямс, 78.

Атлетик: Эскьета — Берчиче, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ — Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Весга, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 66), Беренгер (Уильямс, 66), Сансет (Муниаин, 46), Вильялибре (Капа, 82).