Испания

"Баски" минимально обыграли команду из третьей лиги Испании.

В поединке 1/8 финала Кубка Испании Атлетик в гостях минимально обыграл Алькояно со счетом 2:1.

Алькояно, выступающий в Сегунде Б, открыл счет в концовке первого тайма, а автором голом стал Пабло Карбонель. На 53-й минуте встречи "баски" сравняли счет усилиями Асьера Вильялибре.

Победу команде Гаиски Гаритано принес забитый мяч в исполнении Иньяки Уильямса на 78-й минуте.

Таким образом, Атлетик пробился в четвертьфинал Кубка Испании, куда ранее попали Вильярреал, Альмерия, Барселона, Леванте, Севилья, Бетис и Гранада.

Алькояно — Атлетик 1:2

Голы: Карбонель, 39 — Вильялибре, 53, Уильямс, 78.

Атлетик: Эскьета — Берчиче, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ — Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Весга, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 66), Беренгер (Уильямс, 66), Сансет (Муниаин, 46), Вильялибре (Капа, 82).