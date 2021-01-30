Испания

Украинский нападающий отметился забитым голом.

Альбасете в рамках поединка 23-го тура второй лиги Испании гостил у Реала Овьедо и победил с минимальным счетом.

Единственный гол в матче забил Роман Зозуля — украинский нападающий отклеился от соперника и точно пробил головой после подачи с углового.

Отметим, что Роман Зозуля в текущем сезоне выходил на поле в 21 игре, забив два гола и сделав результативную передачу.

Видео гола:

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