Испания

Football.ua рассказывает о том, как развивается карьера форварда Селты.

Игру Яго Аспаса, в каком-то смысле, можно назвать исторической. И дело не только в голах или эстетике дриблинга, но и в цифрах. В ноябрьском матче Сельты против Гранады (3:1) Аспас создал девять голевых моментов, что является максимальным показателем для футболистов в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

О его превосходстве над другими игроками можно судить только по одной лишь его статистике: Аспас оформлял результативную передачу или гол в десяти матчах подряд, прежде чем Сельта проиграла Реалу со счетом 2:0. Он — один из лидеров по количеству голов в лиге и делит первую строчку списка лучших ассистентов с Анхелем Корреа из мадридского Атлетико. А перед тем, как он травмировался в начале января 2021 года, и вовсе — возглавлял гонку бомбардиров. 33-летний футболист был самым важным игроком в Ла Лиге в первой половине этого сезона.

Аспас — лучший игрок Ла Лиги? Или, учитывая то, что он принял непосредственное участие в 15-и из 24-х голов своей команды в чемпионате, этот вывод напрашивается сам собой? Вы также можете справедливо отметить, что Аспас был самым популярным игроком в Испании в течение пары лет. Нельзя отрицать тот факт, что в прошлом сезоне лучшим был Карим Бензема, который привел мадридский Реал к титулу своей результативностью. Сельта находилась в подвале таблицы, и Аспас помогал клубу бороться за жизнь в Ла Лиге.

Он находится где-то посередине между Бензема и Лионелем Месси. Аргентинец превосходит Аспаса по ожидаемым головам (xG) в этом сезоне. Условно, мы можем разделить этих игроков: Месси — величайший, Бензема — лучший, а Аспас — наиболее важный для своей команды. Каждому из них по 33 года, они родились в 1987 году, и это поколение стало очень важным для Ла Лиги.

Давайте вспомним 2013-й год, когда Аспас переходил из Сельты в Ливерпуль за 8,6 миллионов евро. Но этот период карьеры футболиста был настолько неудачным, что его характеризует один из моментов матча с Челси — угловой от Яго. И каково было разочарование фанатов, когда на фоне ужасной игры испанца Ливерпуль проиграл Челси. Ах да, именно в том матче произошло то самое падение легендарного Стивена Джеррарда, которое лишило Ливерпуль чемпионства.

“Ошибки — это часть спорта, даже для футболистов высокого уровня. Даже такой безобидный момент, как угловой удар, может обернуться полным провалом целой карьеры”, — признавался позже Яго. Даже несмотря на не лучший период Брендана Роджерса в Ливерпуле, у форвардов команды того времени Суареса, Коутиньо, Старриджа и Аспаса был свой стиль игры. Они могли стать чемпионами, но не этого не произошло.

Аспас забил один гол в 15 матчах в своем единственном сезоне в Ливерпуле, а его неспособность выучить английский — еще один переломный момент карьеры на Британских островах. Следующим летом он переехал в Севилью за достаточно маленькую сумму. Спустя еще один не сезон не из лучших, форвард вернулся в родную Сельту, в академии которой перебывал с девяти лет. В его игре были видны элементы стиля Луиса Суареса. Он отлично двигался по полю, был непредсказуемым и быстрым. С того момента он забил 98 голов в 182 играх Ла Лиги.

Да, он играет на хорошем уровне только в родном клубе, но период карьеры в Ливерпуле запомнился Яго. Он начал карьеру в родной стране, затем — отправиля в Европу, прежде чем вернуться обратно, но уже совершенно другим человеком. Вы можете задаться вопросом, насколько иным было бы восприятие Аспаса среди европейских болельщиков, если бы он никогда не покидал Сельту?

Особенно, учитывая, что команда никогда не поднималась выше 16-го места после девятого тура, во время прошлогоднего выступления в режиме выживания. Даже в позапрошлом сезоне Сельта снова финишировала всего на одну строчку выше зоны вылета. Разве Аспасу не следовало положено было бы "по статусу" бороться за трофеи и места в Лиге чемпионов?

С точки зрения мастерства, он, безусловно, мог бы конкурировать с Месси и Бенземой в команде, которая постоянно борется за места в еврокубках, а не за выживание в высшей лиге. Этот сезон отличается от предыдущих для Аспаса и Сельты. В команду пришел новый тренер — Чачо Коудет из бразильского Интернасьоналя. 46-летний аргентинец часто подпадает под сравнения с Диего Симеоне.

С момента найма Коудета, Сельта выиграла пять из 12 матчей Ла Лиги. Сейчас команда идет на десятом месте, сравнительно недалеко от потенциальной зоны еврокубков, и, учитывая их форму, команда заслуживает этого. Это стало бы своеобразной наградой для Аспаса за его преданность Сельте на протяжении годов.

Верность Аспаса также заключается в том, что он отказался от многих выгодных предложений, чтобы продлить контракт с Сельтой до 2023 года и стать лицом клуба в период перерождения. Его важность для единственного клуба в Виго также представляет собой связь между прошлым и будущим команды. Однако Аспас всегда оставляет место недосказанности, чтобы позволяет ему быть одним из лучших в лиге и при этом остаться незамеченным. Его место в современной футболе определило участие в боях за выживание, что и сделало его настоящим бойцом.

За свою карьеру Аспас 18 раз выходил в футболке сборной Испании. Его не замечают в пределах родной страны. Возможно, это — страх перед эгоцентричной игрой футболиста. Он слишком долго держит мяч в ногах. Тем не менее, его свободный стиль также представляет собой тип игрока, которого европейским академиям трудно воссоздать.