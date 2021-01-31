Испания

Завершился матч 21-го раунда чемпионата Испании.

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги Кадис уступил Атлетико (2:4).

На 28-й минуте Луис Суарес забил первый гол "матрасников". Через семь минут Негредо сравнял счет, но перед перерывом Сауль вывел гостей вперед.

На 50-й минуте дублю оформил Суарес, реализовав пенальти, однако Кадис не собирался сдаваться. Негредо также сумел оформить дубль на 71-й. Последнее слово было за Атлетико. Коке на 88-й поставил точку в игре.

Кадис — Атлетико 2:4

Голы: Негредо, 35, 71 — Суарес, 28, 50, Сауль, 44, Коке, 88

Кадис: Ледесма, Кала (Малбашич, 87), Карселен (Гарридо, 54), Маркос Мауро, Фали Хименес (Ньето, 87), Сальви Санчес, Искьердо (Аугусто Фернандес, 87), Йонссон, Переа, Негредо, Лосано (Шапонич, 65).

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Фелипе, Торрейра (Врсалько, 46), Льоренте, Лемар (Лоди, 60), Коке, Сауль (Кондогбиа, 83), Жоау Феликс (Корреа, 60), Суарес (Эррера, 84).

Предупреждения: Торрейра, Искьердо, Жоау Феликс, Врсалько, Коке, Кондогбиа.