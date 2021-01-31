Испания

Стали известны стартовые составы на матч ДаДиги Барселона — Атлетик.

В 21-ом туре испанской ЛаЛиги Барселона на своем поле примет Атлетик, который недавно обыграл каталонцев в финале Суперкубка Испании (3:2). Напомним, в том матче Месси схлопотал удаление за удар по лицу Вильялибре. Кстати, жертва аргентинца начнет матч со скамейки запасных.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба — Пьянич, де Йонг, Педри — Дембеле, Месси, Гризманн.

Запасные: Брэйтуэйт, Де Ла Фуэрте, Ленгле, Мориба, Нето, Пуч, Роберто, Тенас, Тринкан, Фернандес, Фирпо.

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Бершиш — Де Маркос, Гарсия, Венседор, Муниаин — Гарсия, Уильямс.

Запасные: Беренгер, Весга, Вильялибре, Ибаи, Кордоба, Лекуэ, Лопес, Морсильо, Нуньес, Санчет, Эскьета.

Матч Барселона — Атлетик стартует в 22:00 по киевскому времени.