Испания

Итальянский форвард перебрался в Испанию до конца сезона.

Валенсия на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего Патрика Кутроне из Вулверхэмптона.

23-летний итальянец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что первую половину нынешней кампании Кутроне провел в Фиорентине, а зимой вернулся в Вулверхэмптон. Всего на его счету в этом сезоне 17 поединков и один ассист.

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