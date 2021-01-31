От Суареса пострадал Кадис, а от Месси — Атлетик.
Луис Суарес и Лионель Месси, getty images
31 января 2021, 23:00
Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес сумел отметиться дублем в ворота Кадиса (4:2).
Один из его готов пришелся со штрафного удара на 28-й минуте игры.
К слову, Барселона на данный момент встречается с Атлетиком из Бильбао.
Друг Суареса Лионель Месси сумел вывести в перед "сине-гранатовых", также красиво исполнив штрафной удар.
Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев. За онлайн-трансляцией можно смотреть на Football.ua.