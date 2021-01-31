Испания

В Ла Лиге звездный аргентинец отметился взятиями ворот 456 раз.

В поединке 21-го тура испанской Ла Лиги Барселона сошлась в домашнем противостоянии с Атлетиком из Бильбао.

Уже на 20-й минуте встречи "сине-гранатовым" удалось повести в счете, когда Лионель Месси мастерски исполнил удар со штрафного и отравил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол стал для звездного аргентинца 650-м в футболке Барселоны во всех турнирах, 49 из которых ему удалось забить со штрафного удара. В чемпионате Испании у Лионеля всего сейчас 456 голов (38 — со штрафного).

Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев, но после перерыва Атлетику удалось вернуть равновесие в счете благодаря автоголу Альбы. За онлайн-трансляцией этого матча можно смотреть на Football.ua.