Испания

Футболист переехал в Испанию.

Полузащитник итальянского Кальяри Кристиан Олива перебрался в испанскую Валенсию. Об этом сообщает пресс-служба "летучих мышей".

Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.

Футболист приступит к тренировкам после прохождения обязательного теста на коронавирус.

В текущем сезоне на счету Оливы 13 игр за Кальяри во всех турнирах, в которых голов он не забивал.

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