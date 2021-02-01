Футболист переехал в Испанию.
Кристиан Олива, Валенсия
01 февраля 2021, 21:55
Полузащитник итальянского Кальяри Кристиан Олива перебрался в испанскую Валенсию. Об этом сообщает пресс-служба "летучих мышей".
Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.
Футболист приступит к тренировкам после прохождения обязательного теста на коронавирус.
В текущем сезоне на счету Оливы 13 игр за Кальяри во всех турнирах, в которых голов он не забивал.
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