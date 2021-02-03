Испания

Бельгийский вингер вновь испытывает проблемы со здоровьем.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар не принимал участия в последней тренировке команды, которые состоялась во вторник, второго февраля. Об этом сообщает Marca.

Несмотря на то, что в последних медицинских отчетах "сливочных" нет никакой информации касательно травм, испанское издание утверждает, что Зинедин Зидан не мог рассчитывать на 30-летнего бельгийца во время тренировочной сессии.

Причиной отсутствия Азара называется "некоторый дискомфорт", который не позволил звездному футболисту тренироваться вместе с командой.

Нельзя не отметить, что в текущем сезоне Эден Азар суммарно пробыл в лазарете 97 дней ввиду различных повреждений. Учитывая регулярные травмы, бельгийцу удалось провести в нынешней кампании всего 13 неполных поединков и забить три гола.

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