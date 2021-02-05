Испания

Судьба матча решилась в серии 11-метровых.

В рамках четвертьфинала Кубка Испании Бетис на своем поле уступил Атлетику из Бильбао в серии пенальти.

Счет был открыт аж на 84-й минуте игры, когда Хуанми откликнулся на передачу и с 11 метров вколотил мяч в ворота. Однако гости сумели сравнять счет усилиями Рауля Гарсии на 90+4 минуте.

В дополнительное время ни одна из команд не сумела забить, и все решалось в серии пенальти. Удачливее оказались игроки Атлетика

Бетис - Атлетик 1:1 ( 1:3 в серии пенальти )

Голы: Хуанми, 84 — Р. Гарсия, 90+4

Бетис: Роблес, Монтойя, Манди, Руис, Миранда, Родригес, Карвалью, Руибаль (Гуадрадо), Каналес, Фекир (Сидней), Иглесиас (Хуанми)

Атлетик: Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Лекуэ (морсильо), Беренгер, Весга (Капа), Гарсия (Венседор), де Маркос, Р. Гарсия, Вильялибре (Уильямс)