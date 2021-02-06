Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Испании Уэска — Реал.
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06 февраля 2021, 16:37
В 22 туре испанской ЛаЛиги Уэска примет на своем поле Реал. Тренеры определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.
Уэска: Фернандес — Сиовас, Пулидо, Силва — Маффео, Рико, Думбия, Сеоане, Галан — Оказаки — Мир Висенте.
Запасные: А. Фернандес, Вавро, Гарсия, Гомес, Инсуа, Лопес, Онтиверос, Хуан Карлос, Феррейро, Эскриче.
Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Марвин, Чуст, Мариано.
Напомним, на этой неделе Эден Азар получил новую мышечную травму. На его позиции сыграет Винисиус Жуниор.
Матч Уэска — Реал начнется в 17:15 по киевскому времени.