Испания

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Испании Уэска — Реал.

В 22 туре испанской ЛаЛиги Уэска примет на своем поле Реал. Тренеры определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Уэска: Фернандес — Сиовас, Пулидо, Силва — Маффео, Рико, Думбия, Сеоане, Галан — Оказаки — Мир Висенте.

Запасные: А. Фернандес, Вавро, Гарсия, Гомес, Инсуа, Лопес, Онтиверос, Хуан Карлос, Феррейро, Эскриче.

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Марвин, Чуст, Мариано.

Напомним, на этой неделе Эден Азар получил новую мышечную травму. На его позиции сыграет Винисиус Жуниор.

Матч Уэска — Реал начнется в 17:15 по киевскому времени.