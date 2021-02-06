Испания

Команда Унаи Эмери упустила преимущество в два мяча после перерыва.

В поединке 22-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал отправился в гости к Эльче, который располагается в зоне вылета.

Несмотря на то, что по итогам первого тайма подопечные Унаи Эмери имели преимущество в два мяча, в конечном итоге им не удалось увезти из провинции Аликанте три очка.

Футболисты Эльче вернули равновесие в счете и одержали сенсационную ничью против команды, которая является одним из главных претендентов на еврокубки по итогам текущего сезона.

Эльче — Вильярреал 2:2

Голы: Каррильо, 49, Бойе, 64 — Жерар Морено, 16, 35

Эльче: Бадия, Хосема, Мохика, Диего Гонсалес, Мигель Анхель, Хосан, Марконе, Гути, Ригони, Каррильо (Милья, 79), Бойе.

Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Коста (Бакка, 73), Педраса (Эступиньян, 73), Парехо, Коклен (Фойт, 25), Тригерос, Мойсес Гомес, Пако Алькасер, Жерар Морено (Пино, 50).

Предупреждения: Бойе — Педраса, Тригерос