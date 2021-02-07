Испания

Аргентинский нападающий прокомментировал успешный дебют в составе испанской Севильи.

Совершив переход из бергамаской Аталанты в андалузскую Севилью в рамках зимнего трансферного окна, аргентинский нападающий Алехандро Гомес не долго дожидался возможности дебютировать за коллектив Хулена Лопетеги.

Первое появление "Папу" на поле в футболке нервионцев пришлось на поединок в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги против Хетафе, судьба которого решалась во втором тайме.

Аргентинский форвард появился на футбольном поле в результате замены своего соотечественника Лукаса Окампоса на 57-й минуте, за мгновение до удаление главного тренера Севильи из технической зоны на неспортивное поведение. На тот момент счет в матче был еще не открыт.

Гомес дождался своего шанса на 87-й минуте, когда хозяева поля уже вели с минимальным преимуществом (1:0), и сумел реализовать передачу Хордана. В итоге, Севилья одержала уверенную победу со счетом 3:0.

В послематчевом интервью пресс-службе клуба аргентинец рассказал о своих эмоциях до и после первого результативного удара в футболке Севильи: "Я очень счастлив дебютировать на этом прекрасном стадионе, а также очень рад голу и победе команды. Мне дали шанс сыграть в моей любимой позиции на поле, и я им воспользовался.

Когда я сделал первое касание мяча в моменте с голом, первое, что я подумал, это как лучше было бы исполнить прицельный удар. Считаю, что мяч бы и так зашел в ворота, если бы небольшого рикошета не было".

Поделился "Папу" и эмоциями от прибытия в новый коллектив: "С первого дня, когда я сюда приехал, ребята заставили меня почувствовать себя частью их семьи. Это — впечатляющая команда, сосредоточенная на достижении поставленных перед ними целей. Я выбрал этот клуб, потому что у него есть амбициозные задачи, выполнение которых сулит нам отличное окончание сезона", — подытожил Гомес.

В следующем туре андалузская Севилья проведет домашний поединок против Уэски.