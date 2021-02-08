Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Атлетик - Валенсия, getty images
08 февраля 2021, 00:38
В рамках 22-го тура чемпионата Испании Валенсия в гостях сыграла вничью с Алтлетиком (1:1).
Гости открыли счет на 43-й минуте игры благодаря автоголу Санмартина. На 66-й минуте Паулиста сумел счет сравнять.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Атлетик — Валенсия 1:1
Голы: Санмартин, 43 — Паулиста, 66
Атлетик: Унаи Симон, Нуньес, Капа (Лекуэ, 74), Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Унаи Лопес, 66), Венседор (Весга, 69), Морсильо (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.
Валенсия: Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс (Муса, 65), Гедеш, Солер, Вальехо (Кутроне, 65), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.
Предупреждения: Беренгер, Мартинес, Солер.