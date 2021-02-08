Испания

За победу над Бетисом каталонскому клубу пришлось дорого заплатить.

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона с серьезными усилиями сумела обыграть на выезде севильский Бетис в результативном поединке (3:2).

Однако начиналась данная игра с далеко не радостной новости для тренерского штаба Рональда Кумана. Уже на седьмой минуте центральный защитник "блаугранас" Рональд Араухо неудачно наступил на опорную ногу, исполняя передачу в переднюю линию атаки, в результате чего был вынужден покинуть поле досрочно.

Вместе уругвайца, на поле появился номинальный полузащитник Фрэнки де Йонг, которому в очередной раз пришлось закрывать нетипичную для себя позицию.

Согласно предварительной информации, опубликованной на официальном сайте Барселоны, у Рональда Араухо медперсонал клуба на первичном этапе диагностировал растяжение лодыжки на левой ноге. В ближайшее время игрок пройдет дополнительное углубленное обследование, после чего можно будет утверждать о серьезности данного повреждения и сроках восстановления.

С большой долей вероятности, Араухо будет вынужден пропустить следующую игру своей команды, в которой Барселона сразится с андалусской Севильей в гостевом поединке полуфинала Кубка Испании. Игра запланирована на 10 февраля.