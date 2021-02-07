Испания

Дебютный гол Тринкана принес напряженную победу коллективу Рональда Кумана.

Безусловно, затмить в информационном поле противостояние в рамках английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Манчестер Сити не сумела бы ни одна пара из любой другой лиги, однако встреча севильского Бетиса и каталонской Барселоны образца 22-го тура испанской Ла Лиги и не нуждалась в какой-либо подводке. Две остро атакующие команды не могли не предоставить зрителям впечатляющего зрелища на футбольном поле.

Не так уж и много команд в "элитном" дивизионе Испании могли похвастаться наличием победной серии из пяти поединков перед отчетным туром. Помимо феноменального в текущем сезоне Атлетико, подобным отметилась именно команда Рональда Кумана, к игре которой, тем не менее, все равно возникали определенные вопросы.

Единственным, что точно объединяло соперников по отчетной дуэли, была ненависть к баскскому Атлетику, ведь данный клуб стал обидчиком "блаугранас" в Суперкубке Испании, а в середине отчетной недели выбил "зелено-белых" из национального Кубка. В остальном, подопечные Мануэля Пеллегрини жили будто на другой планете, ведь потолок их возможностей в текущих кондициях явно не дотягивал до позиций каталонской команды в турнирной таблице.

Впрочем, Бетис никогда не отказывался от возможности изрядно погонять статусного оппонента, особенно, если речь шла о домашних для этой команды поединках. Начало матча оказалось несколько смазанным. Уже на 7-й минуте в результате повреждения в случайном эпизоде был вынужден покинуть пределы поля Араухо, а пока защитнику гостей оказывали помощь, стартовый запал обеих сторон постепенно сошел на нет.

В итоге, ждать создания первых голевых моментов пришлось до истечения первого получаса игрового времени, однако Клеман Лангле не сумел завершить подачу Альбы с левого фланга точным ударом головой с лицевой границы вратарской. Соперники, примерно через десять минут после промаха француза, были куда успешнее в завершении. Эмерсон с правого фланга прострелил из-под того-таки Альбы, после чего в касание переиграл тер Штегена Борха Иглесиас.

Первый тайм Барселона завершала в судорожных попытках отыграться, поэтому было очевидно, что после перерыва мы увидим на поле Лионеля Месси, который начинал игру со скамейки для запасных. Однако Куман решил схитрить, выпустив со старта второй половины матча Педри для большего движения мяча в атаке. Этого оказалось недостаточно, поэтому реальный голевой момент у Хуанми, не сумевшего переиграть тер Штегена в ближнем бою на 55-й минуте, заставил нидерландского наставника доставать все имеющиеся на руках козыри.

На поле появились Месси и Тринкан, и аргентинец уже через две минуты отыграл пропущенный до перерыва мяч. Дембеле нашел его в правом фланге штрафной, после чего Лионель пробил низом под ближнюю штангу. Совершенно иначе заиграла в эти минуты каталонская команда, а эффективность их подходов к чужой штрафной заметно возросла. Привело это к очередному голу — Месси запустил Альбу передачей на ход в левый фланг штрафной, Хорди прострелил на Гризманна, но француз, вместо простого удара с близкой дистанции, запутался в ногах, обеспечив отскок в стоящего за спиной Руиса, от которого мяч и оказался в сетке по итогу эпизода.

Не так уж и долго горевал защитник после автогола — Фекир заработал штрафной в левом фланге в результате подката Бускетса, после чего мягко подал во вратарскую на голову все ому же Руису, который привел в исходное значение свой голевой баланс в этой игре.

Затяжная серия замен с обеих сторон сопровождала финальный отрезок поединка, однако Барселона заметно больше хотела прийти к победе в этой встрече. Бетис отошел на свою половину в надежде поймать соперников на контратаке, однако явно не на руку команде Пеллегрини сыграли пресловутые проблемы в обороне. Вновь Виктор Руис. Его неудачный вынос мяча на 87-й минуте подарил мяч Тринкану в правом фланге чужой штрафной, после чего португалец оформил роскошный дебютный мяч за "блаугранас" ударом на исполнение в дальний верхний угол. Выстраданная победа коллектива Кумана.

В следующем туре севильский Бетис отправится на выездное противостояние против Вильярреала, а каталонская Барселона сыграет дома против Алавеса.Бетис —2:3Иглесиас, 38, Руис, 75 — Месси, 59, Руис, 68 (авт.), Тринкан, 87Роблес — Эмерсон, Манди, Руис, Морено — Руйбаль (Родри, 65), Пол (Родригес, 76), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 76) — Н. Фекир (Каналес, 82) — Иглесиас (Морон, 81).тер Штеген — Мингеса, Араухо (де Йонг, 12), Ленгле, Альба — Пьянич (Тринкан, 57), Бускетс (Умтити, 77), Пуч (Месси, 57) — Дембеле, Гризманн, Брайтвейт (Педри, 46).Предупреждения: Руис — де Йонг, Дембеле, Бускетс.