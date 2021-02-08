Испания

Экс-футболист удачно вжился в роль футбольного функционера.

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaaf, информацией от которого воспользовалось испанский ежедневник Mundo Deportivo, нынешний директор по футболу амстердамского Аякса Марк Овермарс рассматривается в качестве одного из кандидатов на аналогичную должность в каталонской Барселоне.

Известный в прошлом нидерландский футболист находится в своей должности в Аяксе с 2012 года, завершив профессиональную карьеру игрока в 2009-м году в составе Гоу Эхед Иглс, в котором набирался опыта в новой роли первые три года ухода из большой игры.

В его профессиональной карьере уже был опыт выступлений за "блаугранас", в составе которых он отыграл 97 матчей с 2000 по 2004 год, забив при этом 15 голов.

В конце текущего сезона его контракт с амстердамским клубом подходит к своему завершению, однако Барселоне предстоит выиграть конкуренцию за данного потенциального сотрудника у лондонского Арсенала, с которым его также связывают теплые воспоминания бытности футболиста.

На данный момент, должность директора по футболу в Барселоне занимает Рамон Плейнс, однако его позиция может быть пересмотрена уже после выборов президента каталонского клуба, которые запланированы на март 2021 года.