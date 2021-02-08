Испания

Форвард Айнтрахта Андре Силва может перебраться в чемпионат Испании.

Нападающий Айнтрахта и сборной Португалии Андре Силва может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в услугах 25-летнего португальца заинтересован мадридский Атлетико.

Действующее соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Силву в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силва провел 21 поединок, в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов.