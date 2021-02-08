Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Атлетико и Сельта.

В вынесенном на понедельник поединке 22-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле будет принимать Сельту из Виго.

Диего Симеоне, после победы над Кадисом (4:2), внес два изменения в стартовый состав своей команды, предоставив место левого латераля Ренану Лоди, а центральной зоне будет выступать Кондогбия.

От Эдуарда Коудета, на фоне игры против Гранады (0:0), последовало столько же изменений, как и от тренера соперников — в левом фланге обороны сыграет Мартин, а в центре полузащиты займет место Денис Суарес.

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Хименес, Лоди — Коке, Кондогбиа, Сауль — Корреа, Л. Суарес.

Запасные: Грбич, Врсалько, Торрейра, Витоло, Карраско, Сориано, Камельо.



Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Мартин — Тапиа — Мендес, Д. Суарес, Нолито — Аспас, Мина.