Испания

Коллектив Диего Симеоне потерял очки впервые за почти четыре месяца.

Для той категории любителей футбола, которой оказалось мало футбольных страстей в минувший уик-энд, было уготовлено выносное противостояние в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги между мадридским Атлетико и Сельтой из Виго, которое прошло в поздний понедельничный вечер на Ванда Метрополитано. Два, не стоит боятся этого слова, гениальных стратега, Диего Симеоне и Эдуардо Коудет, свели свои команды в непримиримой схватке на всех возможных уровнях.

По большому счету, единственным, на что точно не имел возможности повлиять отчетный поединок, было положение команд в турнирной таблице относительно друг друга. "Матрасники" не просто сумели вскарабкаться на вершину турнирной таблицы, но еще и продолжали идти с заметным опережение графика, даже несмотря на имеющиеся поединки в запасе, по сравнению с прямыми конкурентами. Чемпионские амбиции у столичного клуба в этом сезоне находятся на запредельном уровне, поэтому именно преследователям Атлетико теперь приходится подыскивать возможности сокращать отставание.

Сельта, к сожалению, слишком долго проводит перестройку под нового главного тренера, однако команде из Виго при этом удается выдерживать определенный баланс в результатах своих поединков. Позиция в середине турнирной таблице — это ни приговор, но и не шибко весомое достижение для "кельтов", ведь им прекрасно знакомы как ощущения от нахождения среди аутсайдеров, так и присутствие в еврокубковой зоне.

Уж кто-то, а подопечные Коудета точно знали, как навязать достойный уровень сопротивления грозному Атлетико. Сельта сразу начала демонстрировать свой потенциал в этом плане, заставив команду Симеоне играть от мяча уже с первых минут. "Матрасники" выступали по схеме с тремя центральными защитниками, поэтому в обороне разделялись на две разные по функционалу группы в равной пропорции, передняя из которых барражировала у центральной линии в прессинге.

Однако, как-то не заметили гости на 13-й минуте этих хитросплетений от соперников, а Санти Мина в падении замкнул выверенный прострел с правого фланга от Уго Мальо на вход во вратарскую. Атлетико, возможно, и хотел бы ответить по горячим следам, вот только для этого необходимо было отобрать мяч у напористого оппонента. Сельта не показывала особого стремления обострять ситуацию, но при это не покидала пределы половины поля соперников в контроле. В итоге, "матрасники" играли вхолостую практически до завершения первого тайма.

С первого же момента у чужих ворот — гол. Это Луис Суарес на дальней штанге замкнул идеальный по манере исполнения прострел подключившегося к атаке Льоренте, благодаря чему коллектив Симеоне выжал из откровенно слабого первого тайма хотя бы ничейный результат. Главный тренер хозяев поговорил со своими подопечными, в результате чего вторую половину Атлетико начал куда бодрее. На 50-й минуте Кондогбия удачно забросил мяч в левый фланг атаки на Лоди, который сразу перевел в центр штрафной на Суареса, а Луис повторил действие в завершении атаки образца предыдущей половины.

Напряжение витало над полем на протяжении всего игрового времени. Атлетико и Сельта не отмечались большим количеством создаваемых моментов, по сути, по разу обменявшись уколами до перехода в заключительную фазу поединка. Под удар Аспаса из центра штрафной бросился в подкате Кондогбия — лучший игрок отчетного поединка практически по всем параметрам — а мощный удар Хименеса со входа в левый фланг чужой штрафной отправил мяч в сторону от ближней штанги.

Игра плавно близилась к своему завершению, и Коудет решился пойти в ва-банк. Выход хорошо знакомого украинскому болельщику аргентинского нападающего Факундо Феррейры, по началу, себя не оправдывал, однако именно экс-игроку донецкого Шахтера было суждено на 89-й минуте завершить прострел с правого фланга штрафной во вратарскую от Солари. Матч двух классных команд, со схожими по манере исполнения забитыми мячами — как он еще мог завершиться, кроме как ничейным исходом?

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет гостевой поединок против Гранады, а Сельту из Виго ожидает домашняя игра против Эльче.Атлетико — Сельта 2:2Л. Суарес, 45, 50 — Мина, 13, Феррейра, 89Облак — Льоренте, Савич, Фелипе (Торрейра, 46), Хименес, Лоди — Коке, Кондогбиа, Сауль — Корреа, Л. Суарес.Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Карикол — Тапиа — Мендес, Д. Суарес, Нолито (Солари, 69) — Аспас, Мина (Феррейра, 76).Предупреждения: Фелипе, Хименес — Тапиа, Д. Суарес.