Испания

Результативность уругвайца после ухода из Барселоны продолжает будоражить воображение.

Поединок в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги между мадридским Атлетико и Сельтой из Виго завершился боевой ничьей со счетом 2:2, которую "кельтам" пришлось вырывать на последних минутах основного времени.

Голевое преимущество, которым обладал коллектив Диего Симеоне с начала второго тайма, было сформировано усилиями уругвайского форварда "матрасников" Луиса Суареса, отметившегося дублем в отчетной игре.

Эти два забитых мяча стали для нападающего 15-м и 16-м соответственно взятиями ворот в футболке мадридского клуба в 17-и проведенных матчах национального первенства текущего сезона.

Согласно статистическому порталу Opta, данный показатель позволил Суаресу обойти португальца Криштиану Роналду, который в сезоне-2009/10 отметился 15-ю голами за аналогичный период, и стать наиболее результативным футболистом Ла Лиги в первых 17-и матчах за новый клуб.

Дополнительно пополнить свой голевой запас Луис Суарес сможет в гостевом поединке его команды в рамках следующего тура, который пройдет для Атлетико на поле Гранады.