Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В перенесенном поединке первого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал добыл уверенную победу над Хетафе.

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота соперника два безответных мяча во втором тайме, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себе три набранных очка. Авторами голов стали Карим Бензема и Ферлан Менди.

Смотрите видео голов и обзор матча:



Реал Мадрид — Хетафе 2:0

Голы: Бензема, 60, Менди, 67

Реал Мадрид: Куртуа — Марсело (Чуст, 86), Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Асенсио (Иско, 76) — Винисиус Жуниор, Бензема, Марвин (Аррибас, 55).

Хетафе: Сория — Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес — Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович — Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).

Предупреждения: Менди — Шакла.