Испания

Испанский форвард забил победный гол в матче против Райо Вальекано.

В поединке 24-го тура испанской Сегунды Тенерифе в гостях минимально обыграл Райо Вальекано со счетом 1:0, а автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Интересно, что благодаря победному взятию ворот в матче с Райо Вальекано 28-летний форвард оказался в символической сборной тура второго по силе дивизиона Испании.

В текущем сезоне Фран Соль провел в футболке Тенерифе 22 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть голов и отдать две результативные передачи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.