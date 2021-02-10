Испания

Поединок против Севильи стал юбилейным в карьере аргентинца.

Барселона отправилась в гости к Севилье в рамках первого полуфинального поединка Кубка Испании.

Как сообщает MessiStats, этот матч стал для капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси 900-м в карьере, включая поединки как за Барселону, так и за сборную Аргентину.

В футболке каталонского гранда Месси провел за всю карьеру 758 матчей, в которых забил 651 гол и отдал 261 результативную передачу.

Что касается сборной Аргентины, то тут на счету Лионеля 142 поединка, 71 забитый мяч и 42 ассиста.

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