Испания
10 февраля 2021, 23:52
Севилья разобралась с Барселоной в домашней части полуфинала Кубка Испании
Коллектив Рональда Кумана серьезно усложнил себе задачу перед ответным поединком.
Севилья — Барселона, Getty Images
10 февраля 2021, 23:52
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Севилья — Барселона 2:0
Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85
Севилья: Буну — Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир, 69) — Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракитич — Сусо (Торрес, 81), Эн-Несири (Рекик, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69).
Барселона: тер Штеген — Фирпо, Мингеса, Умтити (Тринкан, 90), Альба — де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85) — Дембеле, Месси, Гризманн.
Предупреждения: Хродан, Эскудеро, Видаль — Альба.