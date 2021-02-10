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Севилья — Барселона 2:0
Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85

Севилья: Буну — Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир, 69) — Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракитич — Сусо (Торрес, 81), Эн-Несири (Рекик, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69).

Барселона: тер Штеген — Фирпо, Мингеса, Умтити (Тринкан, 90), Альба — де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85) — Дембеле, Месси, Гризманн.

Предупреждения: Хродан, Эскудеро, Видаль — Альба.