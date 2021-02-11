Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты первого поединка полуфинала Кубка Испании.

В первом противостоянии против каталонской Барселоны, которое андалузская Севилья проводила на своем поле, подопечным Хулена Лопетеги удалось одержать стратегически важную победу над коллективом Рональда Кумана за счет голов в начале и конце поединка (2:0). При этом, ворота "блаугранас" последним поразил их бывший футболист — хорватский полузащитник Иван Ракитич.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Севилья — Барселона 2:0

Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85

Севилья: Буну — Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир, 69) — Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракитич — Сусо (Торрес, 81), Эн-Несири (Рекик, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69).

Барселона: тер Штеген — Фирпо, Мингеса, Умтити (Тринкан, 90), Альба — де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85) — Дембеле, Месси, Гризманн.

Предупреждения: Хродан, Эскудеро, Видаль — Альба.