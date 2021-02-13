Испания

Голы Льоренте и Корреа принесли в копилку "матрасников" очередные три очка.

Завершился поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико отправился в гости к Гранаде.

Первая половина встречи прошла абсолютно без голов, но после перерыва команды активизировались и смогли реализовать свои немногочисленные моменты.

Победителем данного противостояния стали подопечные Диего Симеоне, которые сумели записать в свой актив три очка благодаря голам Маркоса Льоренте и Анхеля Корреа.

Гранада — Атлетико 1:2

Голы: Янгель Эррера, 66 — Льоренте, 63, Корреа, 75

Гранада: Руй Силва — Дуарте, Херман Санчес, Вальехо — Нева, Фулькье (Кина, 79), Этеки (Янгель Эррера, 58), Монторо (Гоналон, 69) — Мачис (Соро, 79), Молина, Кенеди (Пуэртас, 69).

Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо — Сауль, Карраско, Кондогбиа (Врсалько, 46), Коке, Льоренте — Корреа, Луис Суарес.

Предупреждения: Луис Суарес, Сауль, Савич, Коке, Карраско.