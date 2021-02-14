Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Валенсия.
Даниэль Карвахаль, Getty Images
14 февраля 2021, 16:18
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридскому Реалу предстоит на своем поле брать реванш за тяжелое поражение со счетом 1:4 на Месталье от Валенсии в первом круге текущего розыгрыша.
В отчетном поединке Зинедин Зидан вернулся к привычной модели игры в четыре защитника, выпустив в правом фланге обороны Карвахаля. В центр полузащиты вернулся Тони Крос, а в остальном — состав "сливочных" полностью соответствует тому, что французский наставник использовал в игре против Хетафе (2:0).
У Валенсии, после игры против баскского Атлетика (1:1), наблюдается лишь одна замена — в центре обороны с первых минут, в паре с Габриэлем Паулистой, сыграет Ферру.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Васкес, Иско, Мариано, Аррибас, Чуст, Мигель.
Запасные: Риверо, Лато, Мангала, Гамейро, Олива, Кутроне, Бланко, Ли, Джейсон, Мусах.
Валенсия: Доменек — Коррейя, Габриэль, Ферру, Гайя — Васс, Солер, Рачич, Гедеш — Вальехо, Гомес.
Матч Реал — Валенсия начнется в 17:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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