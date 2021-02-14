Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Валенсия.

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридскому Реалу предстоит на своем поле брать реванш за тяжелое поражение со счетом 1:4 на Месталье от Валенсии в первом круге текущего розыгрыша.

В отчетном поединке Зинедин Зидан вернулся к привычной модели игры в четыре защитника, выпустив в правом фланге обороны Карвахаля. В центр полузащиты вернулся Тони Крос, а в остальном — состав "сливочных" полностью соответствует тому, что французский наставник использовал в игре против Хетафе (2:0).

У Валенсии, после игры против баскского Атлетика (1:1), наблюдается лишь одна замена — в центре обороны с первых минут, в паре с Габриэлем Паулистой, сыграет Ферру.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Васкес, Иско, Мариано, Аррибас, Чуст, Мигель.



Валенсия: Доменек — Коррейя, Габриэль, Ферру, Гайя — Васс, Солер, Рачич, Гедеш — Вальехо, Гомес.