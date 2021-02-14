Испания

Еще в первом тайме подопечным Зинедина Зидана удалось оформить итоговый счет противостояния.

Домашний поединок в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги для мадридского Реала ознаменовался необходимостью брать реванш у Валенсии за сокрушительное поражение в первом круге на поле стадиона Месталья (1:4). Один из участников группы преследования Атлетико испытывал острую потребность завоевании максимального результата в этой игре еще и по той причине, что итоговый успех позволил бы "сливочным" подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

У "летучих мышей" настолько амбициозных целей в этом сезоне предвиделось от самого его начала. Команда Хавьера Грасии продолжает переживать кризис на всех уровнях построения клуба, поэтому достаточным результатом для нее является избежание попадания в зону вылета по итогам футбольного года. Но и с этим компонентом дела обстоят не так уж и однозначно. Дистанция в три очка от 18-го места, которая имела место быть на момент начала отчетного поединка, точно не является безопасной.

Однако в матче против действующего чемпиона Валенсия была слишком предсказуемой. Мадридскому Реалу не составило труда превратить отчетливо ощутимое преимущество в стартовом отрезке в относительно быстро забитый мяч. Карим Бензема на 12-й минуте прицельным ударом с подкруткой под дальнюю штангу от левого угла штрафного завершил передачу Тони Крооса из глубины поля. "Галактикос" могли бы напороться на проблемы после этого успеха, однако мышечное повреждение у Дани Карвахаля на 25-й минуте лишь ненадолго сбило из атакующие порывы.

Судьба матча была решена еще до завершения первого тайма. Эффектная многоходовая комбинация в правом фланге завершилась передачей вышедшего на замену Васкеса под удар Кроосу, который попросту расстрелял Доменека из полукруга у чужой штрафной. Голкипер Валенсии был лучшим игроком своей команды на поле в этот вечер, но один лишь его стараний для достижения хоть какого-нибудь успеха было явно недостаточно.

Попытки Грасии встряхнуть игру заменами после перерыва ни к чему не привели. Хозяева поля спокойно контролировали мяч в центре поля, изредка стараясь убежать в свободные зоны за спиной открывавшихся под атаку соперников. Такая тактика даже сумела обеспечить Реал третьим забитым мячом на 61-й минуте, однако старания Менди были сведены на нет системой VAR, сигнализировавшей об офсайде у французского защитника в момент передачи Винисиуса с левого фланга контратаки. Команда Зидана смело могла себе позволить присутствие флангового игрока обороны в центре нападения.

В концовке матча команды обменялись парой опасных выпадов, но ни одна из них так и не смогла достичь намеченных целей. Большинство атак гостей сходили на нет под прессингом еще в центре поля, а Реал играл действительно по-королевски: вальяжный контроль и мало затратный в физическом плане футбол. Вопросов к этой победе "сливочных" не возникло.

В следующем туре мадридский Реал проведет гостевой поединок против Вальядолида, а Валенсия сыграет дома против Сельты из Виго.— Валенсия 2:0Бензема, 12, Кроос, 42Куртуа — Карвахаль (Васкес, 28), Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич (Иско, 79) — Асенсио (Аррибас, 71), Бензема (Диас, 79), Винисиус.Доменек — Коррейя, Габриэль, Ферру, Гайя — Васс (Ли Кан Ин, 64), Солер (Олива, 64), Рачич, Гедеш (Муса, 46) — Вальехо (Гамейро, 46), Гомес (Кутроне, 83).Предупреждения: Гедеш, Рачич, Коррейя.