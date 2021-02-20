Испания

Мадридскому клубу нужны весомые денежные вливания.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по всем футбольным клубам, что в абсолютных цифрах наиболее серьезно сказалось на коллективах из высшего эшелона Европы. В частности, пострадал и мадридский Реал, который теперь, по заверению Marca, будет вынужден отправиться на поиск дополнительных инвестиций.

Возможным направлением в источники считают Саудовскую Аравию, даже называя конкретное имя компании — Qiddiya, основным доходом которой является создание и строительство тематических ландшафтных парков и парков развлечений.

Как утверждает британское издание The Times, представители Реала и его потенциального спонсора уже имели встречу, во время которой обсуждалось 10-летнее соглашение с размером инвестиций в 150 млн евро, плюс спонсирование женской команды.

Всего же мадридскому Реалу предстоит подыскать около 300 млн евро дополнительных финансовых средств, которыми будут закрыты бреши в текущем бюджете клуба.

В недавнем времени появилась информация о том, что американская компания Providence подписала соглашение на сумму 205 миллионов евро до 2027 года со "сливочными", что существенно улучшило бизнес-климат в испанском гранде.

Потенциальное соглашение между Реалом и Qiddiya прекрасно ложится в концепцию правительства Саудовской Аравии о выходе на международные спортивные рынки, и станет логичным шагом, вслед за подписанием контракта с Королевской федерацией футбола Испании о проведении нескольких розыгрышей Суперкубка Испании в данной стране.