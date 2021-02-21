Испания

Подопечные Зинедина Зидана набрали три очка на выезде.

Реал в рамках поединка 24-го тура чемпионата Испании пожаловал в гости к Вальядолиду. Зинедин Зидан испытывал серьезные кадровые трудности, а потому основной состав предугадывался довольно просто. Из тех, кого можно считать представителем обоймы первой команды в запасе остались лишь Иско и Андрей Лунин.

С первых минут Вальядолид показал, что вовсе не собирается отсиживаться в обороне и готов доставить сопернику трудности. Так, уже на 7-ой минуте Куртуа сперва справился с ударом соперника с носка, а после и потащил добивание из центральной зоны из убойной позиции. Реал, в свою очередь, ничего не смог предложить в ответ.

Подопечные Зинедина Зидана много раз вырывались к чужой штрафной площади, но раз за разом боковой арбитр фиксировал положение "вне игры". Действительно опасный момент у мадридцев возник ближе к концу первой половины игры, Каземиро пробил головой после подачи Крооса с правого фланга — мяч прошел немного в стороне от ворот.

Отдыхать команды отправились при "сухом" счете на табло, оставив выяснение победителя на второй тайм. "Королевский клуб" пытался активничать с дебютных минут второй половины игры. Каземиро имел еще один момент — бразилец отклеился от защитника в штрафной площади и пробил головой — снова не хватило точности.

Несколько позже Орельяна пробивал метров с десяти из убойной позиции, но Куртуа вновь показал роскошную реакцию и спас команду. А Каземиро все-таки добился своего, показав атакующей линии Реала, как нужно действовать в столь сложных играх. Бразильский полузащитник головой послал мяч в угол ворот после подачи Крооса.

После этого последовал шквал замен и желтых карточек, которые очень пагубно влияли на темп игры. Реал немного отошел в оборону и старался не подпускать соперника к воротам, что им, в целом, удавалось. Мадридцы даже могли забить, но Дуро не попал по мячу после прострела Менди с фланга. Финальный свисток зафиксировал трудную победу гостей.

Вальядолид — Реал 0:1

Гол: Каземиро, 65

Вальядолид: Масип — Перес, Фернандес, Бруно, Мартинес — Алькарас (Феде, 84), Меса (Кодро, 73) — Янко (Жота, 61), Кике (Плано, 84), Орельяна — Гвардиола (Вайссман, 73)

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио (Аррибас, 66), Мариано (Дуро, 66), Винисиус (Иско, 66)

Предупреждения: Алькарас, Начо, Орельяна, Плано — Васкес, Аррибас