Каталонская Барселона выразила соболезнования легенде клуба Роналдиньо в связи со смертью матери.

Напомним, Мигелина Элои Дос Сантос скончалась на 72-м году жизни из-за коронавируса.

"Барселона выражает искренние соболезнования нашему кумиру Роналдиньо в связи с потерей матери.

Покойся с миром, донья Мигелина Элои дос Сантос", — написано в Twitter-аккаунте клуба.

Напомним, Роналдиньо выступал в Барселоне на протяжении пяти лет (с 2003 по 2008 год).

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