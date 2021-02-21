Один из лучших футболистов мира потерял маму.
Роналдиньо с мамой
21 февраля 2021, 13:59
Каталонская Барселона выразила соболезнования легенде клуба Роналдиньо в связи со смертью матери.
Напомним, Мигелина Элои Дос Сантос скончалась на 72-м году жизни из-за коронавируса.
"Барселона выражает искренние соболезнования нашему кумиру Роналдиньо в связи с потерей матери.
Покойся с миром, донья Мигелина Элои дос Сантос", — написано в Twitter-аккаунте клуба.
Напомним, Роналдиньо выступал в Барселоне на протяжении пяти лет (с 2003 по 2008 год).
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