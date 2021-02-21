Женщины не стало на 72-м году жизни.
ronaldinho/instagram.com
21 февраля 2021, 11:10
Мать легенды сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос скончалась на 72-м году жизни.
По информации известного издания Globo Esporte, смерть связана с осложнениями после коронавируса.
Женщина сдала позитивный тест на COVID-19 в декабре 2020 года и была госпитализирована.
Долгое время врачи боролись за ее жизнь, но так и не смогли ее спасти.
Сам же бразилец пока никак не прокомментировал данную новость.
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