Испания

Игрок может начать переговоры с потенциальными работодателями уже в конце текущей недели.

Согласно философии мадридского Реала относительно вопросов продления контрактов с футболистами, 29-летний испанский нападающий Лукас Васкес находится в пограничной зоне допустимого возраста для получения нового предложения от руководства клуба.

Именно по этой причине "сливочные" не особо спешат в переговорном процессе, что, как сообщает издание El Mundo Deportivo, серьезно беспокоит самого футболиста.

При этом, "галактикос" придерживаются позиции уменьшения заработной платы испанца, в то же самое время предлагая со своей стороны трехлетнее соглашение. Позиции сторон в этих вопросах расходятся, так как Васкес считает, что его вклад в успехи команды заслуживает повышения прибыли от выступлений с его стороны.

Согласно последним данным, нападающий Реала надеется уже в начале марта получить окончательный ответ на вопрос о продлении контракта с клубом. Отметим, что, в случае неудачи, Лукас не долго будет оставаться без новых предложений.

В частности, две итальянские, Милан и Наполи, и две испанские, Эвертон и Лидс Юнайтед, команды пристально наблюдают за переговорным процессом.

В текущем сезоне Лукас Васкес принял участие в 25 матчах "сливочных", сумев отличиться двумя забитыми мячами и пятью результативным передачами.