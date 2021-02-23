Испания

Француз поделился историей, из-за которой чуть не лишился футбола.

Защитник Реала Ферлан Менди рассказал о ситуации, из-за которой он мог бросить футбол.

"Довольно интересная история. Я прошел через тяжелые времена, но смог с этим справиться. Я провел в ПСЖ семь лет, играл в команде U11, но получил травму буквально перед поступлением в академию.

В моем бедре проявился артрит, попала инфекция, поэтому мне нужна была операция. Я лежал в больнице и долго восстанавливался. Провел в гипсе два или три месяца. После операции доктор пришел ко мне и сказал, что я больше никогда не смогу играть в футбол. Кроме того, он сказал, что, возможно, ногу придется ампутировать. Какое-то время я был в инвалидной коляске, потом – на костылях, а потом пришлось учиться ходить заново.

Мне казалось, что я сразу смогу ходить, я старался, вставал из коляски, но сразу же падал. В ногах не было сил, потому что я долго не двигался, ноги отвыкли от этого. Но я всегда считал, что футбол для меня не закончен, и всем говорил, что вернусь.

Многие думали, что это невозможно, но я научился ходить заново и играл с болью в бедре еще полтора года. После этого меня называли лучшим левым защитником. Честно говоря, после этого все складывается отлично", – приводит слова Менди As.

Ранее сообщалось, что француз попал в заявку Реала на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

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