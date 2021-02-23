Испания

Форвард в текущем сезоне показывает неплохую результативность.

Согласно информации от ресурса ESPN, каталонская Барселона заинтересовалась возможностью подписания шведского нападающего Реала Сосьедад Александра Исака во время следующей трансферной кампании.

21-летний футболист находился на радаре у скаутов "блаугранас" еще во время своего выступления за дортмундскую Боруссию, откуда летом 2019 года перебрался на Пиренейский полуостров.

Однако, как сообщает источник, решение о покупке данного игрока всецело будет лежать на новом президенте клуба, которого предстоит выбрать во время мартовской избирательной кампании.

Стоит отметить, что у Исака есть достаточно интересный пункт в контрактном соглашении с баскским коллективом, согласно которому у "шмелей" есть возможность обратного выкупа игрока за сумму в 30 млн евро, при величине отступных в 70 млн евро, которая может быть использована немецкой командой в случае продажи Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне на счету шведского футболиста уже насобиралось 29 поединков за Реал Сосьедад, в которых ему удалось 12 раз поразить чужие ворота, а также отдать две голевые передачи.

Поработать над собственными показателями результативности Исак сможет уже в ближайшем поединке его команды против Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы, котоый пройдет на фоне поражения его команды со счетом 0:4 в первом матче в данной паре.